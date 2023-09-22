|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МТК В РЕГИОНАХ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЛИСПОЛКОМОВ
13:32 22.09.2023
Модернизацию животноводческих объектов необходимо продолжать, и за ближайшие годы в каждой области должно быть построено или реконструировано по 10 молочно-товарных комплексов. Об этом заявил сегодня Лукашенко на выездном пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске.
Он подчеркнул, что в модернизацию отрасли вложены колоссальные инвестиции. Половина всех молочно-товарных ферм (1600) оснащены самыми современными технологиями, там размещено более 65% дойного стада и производится более 70% молока.
"Следовательно, подтягивать до такого уровня будем и остальных, как бы они ни упирались. Модернизацию животноводческих объектов необходимо продолжать. В этих целях принят указ о строительстве (реконструкции) в 2023-2024 годах по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области", - поручил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Однако мало построить хорошее здание и установить новейшее оборудование, убежден он. Прежние фермы должны стать современными молочно-товарными комплексами. За реализацию этих проектов будут отвечать лично председатели облисполкомов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2023
Курсы в банках
на 22.09.2023
Конвертация в банках
на 22.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте