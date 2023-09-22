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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МТК В РЕГИОНАХ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЛИСПОЛКОМОВ


13:32 22.09.2023

Модернизацию животноводческих объектов необходимо продолжать, и за ближайшие годы в каждой области должно быть построено или реконструировано по 10 молочно-товарных комплексов. Об этом заявил сегодня Лукашенко на выездном пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске.

Он подчеркнул, что в модернизацию отрасли вложены колоссальные инвестиции. Половина всех молочно-товарных ферм (1600) оснащены самыми современными технологиями, там размещено более 65% дойного стада и производится более 70% молока.

"Следовательно, подтягивать до такого уровня будем и остальных, как бы они ни упирались. Модернизацию животноводческих объектов необходимо продолжать. В этих целях принят указ о строительстве (реконструкции) в 2023-2024 годах по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области", - поручил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Однако мало построить хорошее здание и установить новейшее оборудование, убежден он. Прежние фермы должны стать современными молочно-товарными комплексами. За реализацию этих проектов будут отвечать лично председатели облисполкомов.
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