Четыре факта ввоза коммерческих партий сыра под видом товаров для личного пользования выявили брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в общей сложности две тонны сыра стоимостью более 245 тыс. рублей, который планировалось незаконно реализовать, было изъято.

Такое количество продукции, следовавшей в сторону России, выявили при проведении спецмероприятий в течение двух последних месяцев.

Документов на партии сыров, произведенных во Франции, Германии и Великобритании, у водителей не было.

При проведении проверок по всем четырем фактам установлено, что продукция была ввезена в Беларусь с привлечением третьих лиц. Перед пересечением государственной границы на сопредельной стороне товары «раздали» гражданам, которые переместили их под видом товаров для личного пользования.

Такие схемы использовались с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в случае перемещения продукции целыми партиями, которые рассматривались бы как коммерческие.

Брестской таможней по данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Организаторам схем грозит штраф в размере до 100 базовых величин с возможной конфискацией незаконно ввезенных товаров.