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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОСЛО НА 16,3%
12:16 22.09.2023
За январь-август 2023 г. объем промышленного производства в Минской области в текущих ценах составил 26 114,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 116,3% к уровню января-августа 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,1%, в обрабатывающей промышленности - на 17,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.
В то же время производство в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом упало на 7,9%.
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