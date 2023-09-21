За январь-август 2023 г. объем промышленного производства в Минской области в текущих ценах составил 26 114,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 116,3% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,1%, в обрабатывающей промышленности - на 17,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.

В то же время производство в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом упало на 7,9%.