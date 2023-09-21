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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ПОДНЯТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
11:48 22.09.2023
Власти Беларуси считают необходимым поднять сельское хозяйство на «новый уровень». Такая необходимость озвучена сегодня на выездном пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске.
«Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве нельзя, надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину», - заявил участвующий в мероприятии Лукашенко.
По его словам, спрос на продовольствие в мире «огромный, цены растут, и будут расти, открываются новые рынки».
«И сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации - просто преступление. Но чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», - добавил он.
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