Власти Беларуси считают необходимым поднять сельское хозяйство на «новый уровень». Такая необходимость озвучена сегодня на выездном пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске.

«Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве нельзя, надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину», - заявил участвующий в мероприятии Лукашенко.

По его словам, спрос на продовольствие в мире «огромный, цены растут, и будут расти, открываются новые рынки».

«И сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации - просто преступление. Но чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», - добавил он.