ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 8,2%

11:06 22.09.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-август 2023 г. в текущих ценах составил 25 444,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 8,2% к уровню января-августа 2022 г.