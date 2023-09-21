|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДЬ ЛЕГКОВЫХ АВТО В ЕС ЗА СУТКИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 3 РАЗА – ГПК БЕЛАРУСИ
10:50 22.09.2023
За сутки очередь легковых авто в ЕС увеличилась почти в 3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации ГПК, наиболее загруженный маршрут для легкового транспорта в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его контрольные службы за сутки приняли на свою территорию всего 40% авто от нормы.
«По состоянию на 10:00 очереди фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами, их контрольные службы в среднем оформили 67% транспорта», - говорится в сообщении.
Очередь большегрузов сохраняется на всех направлениях в ЕС. Более 150 фур фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники за сутки оформили около 16% от нормы, что соответствует пропуску одной фуры в час из 20 положенных. Через погранпереходы Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка) и Патерниеки (Григровощина) в ЕС проследовало 50% фур от пропускной способности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2023
Курсы в банках
на 22.09.2023
Конвертация в банках
на 22.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте