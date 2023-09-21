За сутки очередь легковых авто в ЕС увеличилась почти в 3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации ГПК, наиболее загруженный маршрут для легкового транспорта в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его контрольные службы за сутки приняли на свою территорию всего 40% авто от нормы.

«По состоянию на 10:00 очереди фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами, их контрольные службы в среднем оформили 67% транспорта», - говорится в сообщении.

Очередь большегрузов сохраняется на всех направлениях в ЕС. Более 150 фур фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники за сутки оформили около 16% от нормы, что соответствует пропуску одной фуры в час из 20 положенных. Через погранпереходы Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка) и Патерниеки (Григровощина) в ЕС проследовало 50% фур от пропускной способности.