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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3%


10:49 22.09.2023

В январе-августе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4858,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,3% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 289,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 347,6 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в январе-августе 2022 г., молока – 1 453,3 тыс. тонн (на 5,2% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,8% молока и 84% производства яиц.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 950,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 322,5 тыс. голов. Численность свиней составила 579,4 тыс. голов.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,4% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 425,9 тыс. тонн при средней урожайности 34,4 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 522,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 793 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 15,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,1 центнера.
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