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ЭКОНОМИКА РБ
НА БМЗ ВПЕРВЫЕ ПРОИЗВЕЛИ ПРОВОЛОКУ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
10:17 22.09.2023
Белорусский металлургический завод (БМЗ) впервые выпустил проволоку для сварочных электродов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, освоено производство проволоки для резки диаметрами 0,14, 0,15 и 0,20 мм. При этом по стандартам намотка в катушках составляет от 100 до 620 километров – проволока должна иметь такую длину без обрывов и обрезов.
Другой новый продукт БМЗ – проволока сварочная 08Г2С – наиболее универсальный материал для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Чаще всего ее применяют при работе с автоматическими и полуавтоматическими сварочными аппаратами в промышленности, а также для ручной сварки в частных хозяйствах.
Сварочная проволока 08Г2С выпускается на БМЗ в двух исполнениях: омедненная и полированная без покрытия, что обеспечивает наиболее полный охват всех сегментов рынка.
Что касается проволоки для сварочных электродов, то она впервые была произведена в мае этого года. БМЗ освоил выпуск проволоки диаметрами 3,0 и 4,0 мм. Основной рынок сбыта – Беларусь, но перспективы есть и на рынке Российской Федерации.
На предприятии заверяют, что продукция является стопроцентно импортозамещающей и успешно конкурирует с зарубежными аналогами.
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