Белорусский металлургический завод (БМЗ) впервые выпустил проволоку для сварочных электродов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, освоено производство проволоки для резки диаметрами 0,14, 0,15 и 0,20 мм. При этом по стандартам намотка в катушках составляет от 100 до 620 километров – проволока должна иметь такую длину без обрывов и обрезов.

Другой новый продукт БМЗ – проволока сварочная 08Г2С – наиболее универсальный материал для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Чаще всего ее применяют при работе с автоматическими и полуавтоматическими сварочными аппаратами в промышленности, а также для ручной сварки в частных хозяйствах.

Сварочная проволока 08Г2С выпускается на БМЗ в двух исполнениях: омедненная и полированная без покрытия, что обеспечивает наиболее полный охват всех сегментов рынка.

Что касается проволоки для сварочных электродов, то она впервые была произведена в мае этого года. БМЗ освоил выпуск проволоки диаметрами 3,0 и 4,0 мм. Основной рынок сбыта – Беларусь, но перспективы есть и на рынке Российской Федерации.

На предприятии заверяют, что продукция является стопроцентно импортозамещающей и успешно конкурирует с зарубежными аналогами.