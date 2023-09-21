На 22 сентября хозяйства страны накопали 318,1 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,0 ц/га и 900,4 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 449,6 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, намолочено 7550,1 тыс. тонн зерна: 6511,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 1038,6 тыс. тонн рапса.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. К настоящему времени убрано 18,9 тыс. га и намолочено 144,0 тыс. тонн кукурузы при урожайности 76,3 ц/га. Зеленой массы кукурузы собрано 10924,8 тыс. тонн.

Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 41,5 тыс. тонн при урожайности 14,7 ц/га, проса - 17,8 тыс. тонн при урожайности 19,0 ц/га.

Льнотресты заготовлено 108,2 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 84,4% к скошенным площадям.