За январь-июль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 13,4%, рентабельность продаж – 10,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 14,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 3,2 млрд рублей, или 22,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 13,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд рублей, или 17,7% от общего объема кредиторской задолженности.