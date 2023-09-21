В эти выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Мінскі кірмаш». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Согласно информации, свыше 45 производителей отечественной продукции из различных регионов страны примут участие в ярмарке и в широком ассортименте будут представлять: мясную, молочную, плодоовощную, рыбную продукцию, бакалейные товары, кондитерские изделия, соления, мед и многое другое.

Работать ярмарка будет с 11:00 до 19:00.