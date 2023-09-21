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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЛОЩАДКЕ У ДВОРЦА СПОРТА В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ РАЗВЕРНЕТСЯ ЯРМАРКА «МІНСКІ КІРМАШ»
18:00 21.09.2023
В эти выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Мінскі кірмаш». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
Согласно информации, свыше 45 производителей отечественной продукции из различных регионов страны примут участие в ярмарке и в широком ассортименте будут представлять: мясную, молочную, плодоовощную, рыбную продукцию, бакалейные товары, кондитерские изделия, соления, мед и многое другое.
Работать ярмарка будет с 11:00 до 19:00.
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