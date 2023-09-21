Создаются благоприятные условия для роста инвестиционной активности в регионах. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая на XVII Гомельском экономическом форуме.

В своем докладе он особо подчеркнул, что ключевая задача сегодня – наращивание деловой и инвестиционной активности, формирование устойчивых точек роста экономики регионов. И вопреки неблагоприятным внешним условиям во многом ее удается решать.

«Большинство иностранных инвесторов продолжили свою деятельность. Тенденция роста ПИИ на чистой основе сохраняется: за 2022 год они увеличились более чем на 15%. При этом доля реинвестирования по итогам первого полугодия 2023-го возросла на 1,5%. Это означает, что зарубежный бизнес по-прежнему готов продуктивно и на долгосрочной основе работать с Беларусью», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Значительный фрагмент выступления Юрия Чеботаря был посвящен проделанной работе по снижению имеющихся барьеров для инвесторов.

«Первое. Упрощены процедуры в строительстве, что позволило значительно сократить сроки и стоимость проектирования и строительства объектов. Также упрощен порядок сноса ветхих зданий и сооружений.

Второе. Усовершенствованы земельные отношения. Местные органы власти получили право согласовывать изменение целевого назначения участка и функциональное назначение объекта строительства. Инвесторы могут получить дополнительные земельные участки под свой проект без аукциона. Все это позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Третье. Упрощен порядок вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

Четвертое. Улучшаются условия инвестирования. Расширенный перечень льгот и преференций предлагает проект обновленного закона «Об инвестициях». Речь идет о «стабилизационной оговорке», освобождении от налога на прибыль до пяти лет, возможности госзакупки части продукции в рамках специальных инвестдоговоров и так далее.

Развитию регионов будет способствовать упрощенный механизм начала реализации инвестпроектов. Для этого будет достаточно решения местных органов власти. Облисполкомы с учетом специфики и потенциала территорий сформируют приоритетные виды деятельности для вложений.

Для придания дополнительного импульса реализации проектов в регионах в проекте закона предусмотрен механизм бюджетных трансфертов, выплачиваемых после завершения проекта. Их размер будет зависеть от уровня развития и специализации региона, в котором реализуется проект.

Ожидаем, что реализация данного закона будет способствовать уменьшению межрегиональной дифференциации, созданию более привлекательных условий осуществления инвестиций, а также повышению эффективности взаимодействия госорганов с инвесторами», – констатировал Юрий Чеботарь.

Он также рассказал о проводимой работе по развитию индустриальных площадок в регионах.

«Сегодня нами выбрано 40 площадок в городах «80 тысяч плюс». Отрабатываем вариант создания на их базе промышленных парков с небольшим бюджетным участием и привлечением частных инвесторов в качестве управляющего. Сейчас реализуются пилотные проекты в Барановичах и Пинске. Есть аналогичные планы у Гродно и Витебска. Ждем таких же инициатив и по Гомельской области», – подытожил Юрий Чеботарь.