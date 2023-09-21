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ЭКОНОМИКА РБ


МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ГОСЗАКУПОК НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ БУТБ


17:03 21.09.2023

Свыше 68% от общего объема государственных закупок на торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приходится на комплекты предварительно изолированных трубопроводов и сортовой металлопрокат.Об этом рассказала начальник управления сопровождения биржевых сделок БУТБ Ольга Горелик в ходе онлайн-семинара, посвященного вопросам контроля за госзакупками.

По ее словам, значительную долю в структуре закупок за бюджетные средства также занимают услуги в области лесозаготовки и лесовосстановления - 18% и 10% соответственно.

Представительница БУТБ обратила внимание на реализованную на бирже многоуровневую систему контроля, охватывающую все этапы закупочного процесса - от подачи заявки до регистрации сделки. При этом высокий уровень автоматизации позволяет минимизировать человеческий фактор и обеспечивать строгое соблюдение законодательства.

При размещении заявки покупатель обязан указать код нужного ему товара согласно общегосударственному классификатору и отметить, за какие средства будет осуществляться закупка.

Затем до начала торговой сессии биржа автоматически отправляет запрос в систему ГИАС на предмет наличия приобретаемой товарной позиции в плане закупок предприятия, а также проверяет источник финансирования закупки.

После совершения сделки у покупателя есть 10 календарных дней, чтобы через персональный раздел участника биржевой торговли запросить в ГИАС подтверждение резервирования средств под закупку. В этот же срок сделка может быть обжалована.

Далее, если финансирование подтверждено, а сделка не обжалована, стороны подписывают электронный биржевой договор, который автоматически размещается и в персональном разделе, и в ГИАС.

Благодаря такому алгоритму проведения госзакупок обеспечивается полная прозрачность процедуры закупки, а возможность нарушения законодательства сводится к минимуму.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, с целью осуществления государственных закупок в январе-августе 2023 г. биржевой площадкой воспользовались 177 субъектов хозяйствования. В результате было совершено 5445 биржевых сделок.
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