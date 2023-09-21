Комитет государственного контроля Брестской области выявил факты незаконного получения бюджетных средств и занижения налогооблагаемой базы коммунальным предприятием, осуществляющим ремонт жилфонда и социальных объектов в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, при проведении строительно-монтажных работ брестским предприятием была завышена их стоимость и незаконно получено из бюджета более 250 тыс. рублей.

Кроме того, в результате занижения налогооблагаемой базы предприятие недоплатило в бюджет более 330 тыс. рублей.

Также выявлены многочисленные факты нарушений при распоряжения госимуществом (неэффективное использование госимущества, предоставление недвижимого имущества в аренду без согласования с Брестским горисполкомом), реализации товаров без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен, несвоевременной выплаты заработной платы и др.

Материалы проверки рассмотрены на коллегии КГК Брестской области и заседании Брестского горисполкома. Внесены предложения по повышению эффективности работы предприятия, в том числе о его структурной реорганизации, которая позволит снизить затраты.

По результатам проверки также назначен новый руководитель предприятия.