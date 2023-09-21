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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ ЗАВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ И НЕДОПЛАТУ НАЛОГОВ БРЕСТСКИМ КОММУНАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
16:55 21.09.2023
Комитет государственного контроля Брестской области выявил факты незаконного получения бюджетных средств и занижения налогооблагаемой базы коммунальным предприятием, осуществляющим ремонт жилфонда и социальных объектов в регионе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, при проведении строительно-монтажных работ брестским предприятием была завышена их стоимость и незаконно получено из бюджета более 250 тыс. рублей.
Кроме того, в результате занижения налогооблагаемой базы предприятие недоплатило в бюджет более 330 тыс. рублей.
Также выявлены многочисленные факты нарушений при распоряжения госимуществом (неэффективное использование госимущества, предоставление недвижимого имущества в аренду без согласования с Брестским горисполкомом), реализации товаров без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен, несвоевременной выплаты заработной платы и др.
Материалы проверки рассмотрены на коллегии КГК Брестской области и заседании Брестского горисполкома. Внесены предложения по повышению эффективности работы предприятия, в том числе о его структурной реорганизации, которая позволит снизить затраты.
По результатам проверки также назначен новый руководитель предприятия.
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