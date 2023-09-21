Ozon в 3 раза увеличит сеть пунктов выдачи заказов и запустит рассрочку для покупателей в Беларуси. Об этом представители маркетплейса рассказали 21 сентября на ежегодном форуме Ozon для предпринимателей Беларуси COM.E ON Минск.

Согласно прозвучавшей на форуме информации, компания до конца года планирует более чем в 3 раза расширить сеть пунктов выдачи заказов для покупателей. Новые пункты будут открываться по всей Беларуси, что позволит маркетплейсу существенно расширить географию доставки внутри страны. Жители даже самых отдаленных регионов страны смогут быстро и удобно получать товары из многомиллионного ассортимента маркетплейса.

Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ, отметил, что пункты выдачи – это самый популярный канал доставки среди покупателей маркетплейса.

«Наша логистическая сеть в России построена таким образом, что больше 70% жителей страны имеют пункты выдачи Ozon в шаговой доступности. Мы хотим построить такую же инфраструктуру и в Беларуси, чтобы покупателям по всей стране было удобно делать заказы и забирать их. С начала года мы в 3 раза увеличили число пунктов выдачи заказов, сейчас в Беларуси работают уже более 300 штук. При этом до конца года мы планируем увеличить их число еще в 3 раза до 1000», – сказал Алексей Сапон.

Ozon увеличил финансовую и маркетинговую поддержку белорусским предпринимателям, которые планируют открыть собственную точку выдачи заказов. По программе гарантированного дохода франчайзи смогут получить до 40,1 тыс. белорусских рублей за каждый новый открытый пункт в приоритетной локации.

В планах Ozon также запуск рассрочки для покупателей из Беларуси. По опыту маркетплейса в других странах, подключение финтех-решений позволит компании увеличить средний чек и повысить продажи в регионе.

“Мы планируем в 2,5 раза увеличить оборот Ozon в Беларуси до конца года. Для поддержки местных предпринимателей мы будем запускать инструменты внутри маркетплейса, которые уже доказали свою эффективность на других рынках. Одним из таких продуктов считается рассрочка, которая пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Мы надеемся, что с запуском этого сервиса покупатели будут чаще оформлять покупки на маркетплейсе, а местные продавцы смогут нарастить оборот на площадке”, – прокомментировал Александр Абрамов, коммерческий директор Ozon в Беларуси.

Ozon вышел на рынок Беларуси в первой половине 2021 года. Логистическая инфраструктура компании в Беларуси включает в себя складской комплекс в Минске, площадью более 13 тыс. кв метров по полу, а также более 300 брендированных пунктов выдачи заказов по всей стране.