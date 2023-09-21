ЭКОНОМИКА РБ

НЕИСПРАВНОСТЬ НА СТАНЦИИ СМОЛЕВИЧИ УСТРАНЕНА, ПОЕЗДА СЛЕДУЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

14:51 21.09.2023 На Белорусской железной дороге (БЖД) устранили неисправность на станции Смолевичи. "В 12.29 техническая неисправность на станции Смолевичи устранена. Пассажирские поезда на участке Борисов-Минск следуют в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-центра БЖД. Уточняется, что в настоящее время с опозданием следует поезд региональных линий № 861 Орша-Минск, который прибудет на станцию назначения с задержкой, ориентировочно, в 1 час.