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ЭКОНОМИКА РБ
НЕИСПРАВНОСТЬ НА СТАНЦИИ СМОЛЕВИЧИ УСТРАНЕНА, ПОЕЗДА СЛЕДУЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
14:51 21.09.2023
На Белорусской железной дороге (БЖД) устранили неисправность на станции Смолевичи.
"В 12.29 техническая неисправность на станции Смолевичи устранена. Пассажирские поезда на участке Борисов-Минск следуют в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.
Уточняется, что в настоящее время с опозданием следует поезд региональных линий № 861 Орша-Минск, который прибудет на станцию назначения с задержкой, ориентировочно, в 1 час.
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