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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 5,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
14:49 21.09.2023
В январе-августе 2023 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 5,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 307,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 66,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 48,7 тыс. квадратных метров.
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