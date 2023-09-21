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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ В СТРАНЕ, ГДЕ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛОСЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС


14:15 21.09.2023

Витебская область – единственная в стране, где за 8 месяцев 2023 года в сравнении с прошлым годом сократилось поголовье крупного рогатого скота (КРС). Это было отмечено на заседании коллегии Комитета госконтроля Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, сокращение допущено в 14 районах, в 17 районах снижены объемы производства (выращивания) КРС. В числе «лидеров» Шумилинский, Бешенковичский, Городокский и Сененский районы.

Участники мероприятия на примере отдельных районов рассмотрели выявленные недостатки и нарушения, связанные с падежом молодняка КРС.

Основные причины снижения поголовья – невыполнение плана совместных действий правительства и Комитета госконтроля по устранению причин и условий, способствующих непроизводительному выбытию КРС; нарушение технологических регламентов по кормлению и содержанию скота, ветеринарно-санитарных правил; необеспечение его сохранности и ненадлежащая селекционно-племенная работа.

По результатам контрольных мероприятий КГК Витебской области, проведенных в сфере животноводства, в январе-августе 2023 года к дисциплинарной ответственности привлечены 92 специалиста. Органами уголовного преследования Витебской области по фактам сокрытия падежа возбуждено 26 уголовных дел, в том числе с использованием материалов КГК Витебской области – 9.

По итогам заседания коллегии работа Городокского, Сенненского, Чашникского и Шумилинского райисполкомов признана неудовлетворительной.

Местным органам власти даны конкретные поручения в части обеспечения сохранности молодняка КРС, соблюдения технологии выращивания, ветеринарных норм и правил, работы с кадрами.

Выполнение постановления коллегии взято на контроль.
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