Российскими инвесторами в СЭЗ «Гродноинвест» с 2002 года привлечено более $400 млн инвестиций, или порядка 20% от общего объема иностранных инвестиций.

Как сообщает сайт СЭЗ, по состоянию на сентябрь 2023 года в качестве резидентов СЭЗ в Гродненской области действуют 10 компаний с российским капиталом. Это ведущие предприятия из сектора деревообработки, машиностроения, химической промышленности:

Российская Федерация является одним из ключевых рынков сбыта продукции предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест». Двусторонний товарооборот ежегодно наращивается. По итогам 2022 года он приблизился к отметке в $1,3 млрд, что в 2,9 раза больше по сравнению с показателем 2017 года. Экспорт белорусской продукции за этот период превысил $720 млн.