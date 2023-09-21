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ЭКОНОМИКА РБ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ДОЛЛАР ИНВЕСТИЦИЙ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИВЛЕЧЕН ИЗ РФ
13:52 21.09.2023
Российскими инвесторами в СЭЗ «Гродноинвест» с 2002 года привлечено более $400 млн инвестиций, или порядка 20% от общего объема иностранных инвестиций.
Как сообщает сайт СЭЗ, по состоянию на сентябрь 2023 года в качестве резидентов СЭЗ в Гродненской области действуют 10 компаний с российским капиталом. Это ведущие предприятия из сектора деревообработки, машиностроения, химической промышленности:
Российская Федерация является одним из ключевых рынков сбыта продукции предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест». Двусторонний товарооборот ежегодно наращивается. По итогам 2022 года он приблизился к отметке в $1,3 млрд, что в 2,9 раза больше по сравнению с показателем 2017 года. Экспорт белорусской продукции за этот период превысил $720 млн.
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