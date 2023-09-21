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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ ПОЧВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОБСУЖДАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ
13:43 21.09.2023
Международная научно-практическая конференция «Почвенные и земельные ресурсы: традиционные и инновационные подходы к изучению и управлению» открылась 21 сентября в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие, которое пройдет в очно-дистанционном формате,
приурочено к 90-летию образования кафедры почвоведения и геоинформационных систем БГУ и 85-летию со дня рождения известного белорусского ученого-географа Валерия Аношко.
Всего в научном мероприятии участвуют более 80 ученых и преподавателей, магистрантов и студентов, а также специалистов в области почвоведения и геоинформационных технологий из Беларуси, России, Армении, Молдовы и Узбекистана. Это представители БГУ, Института природопользования НАН Беларуси, Брестского государственного технического университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Калининградского государственного технического университета, Национального политехнического университета Армении и др.
В рамках восьми секций эксперты обсудят вопросы деградации почв и земель, методы оценки и прогноза состояния почвенно-земельных ресурсов, гидромелиоративные и химико-мелиоративные подходы к оптимизации свойств почв, современные методы и технологии физико-географических исследований и др.
Также запланирован научно-практический семинар по использованию геоинформационных технологий в природоохранной деятельности.
Завершится программа научного форума научно-полевой экскурсией в Воложинский район и посещением геостанции БГУ «Западная Березина».
Итогом работы станет издание сборника научных материалов участников конференции, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.
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