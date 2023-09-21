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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОСЛО НА 6,3%
13:34 21.09.2023
В январе-августе 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 19 064,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-августа 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 57,9%, в обрабатывающей промышленности - на 11,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений- на 0,6%.
При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизился на 15%.
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