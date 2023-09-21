В январе-августе 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 19 064,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 57,9%, в обрабатывающей промышленности - на 11,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений- на 0,6%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизился на 15%.