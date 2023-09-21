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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» ПРОВОДИТ ОПРОС О ПОТРЕБНОСТЯХ НАСЕЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И АДМИНИСТРАЦИЙ В СЕРВИСАХ УМНОГО ГОРОДА
12:57 21.09.2023
Открытое акционерное общество «Гипросвязь» проводит опрос населения, бизнеса и администраций городов и районов Беларуси с целью выявления мнения и заинтересованности граждан в технологиях умных городов и электронных сервисах.
Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, в опросниках присутствуют вопросы с единичными вариантами ответов и с несколькими возможными вариантами ответов. Сбор проводится путем заполнения представленных ниже форм.
Опрос для населения по направлению развития умных городов и развития электронных сервисов проходит по ссылке.
Опрос для работников организаций и предприятий по развитию направления умных городов в части предоставления электронных сервисов проходит по ссылке.
Опрос для работников администраций города/района в части развития комплекса приложений для информационно-аналитического обеспечения деятельности местных органов власти и поддержки принятия ими управленческих решений проходит по этой ссылке.
При возникновении вопросов направлять их следует на электронную почту .
Подробнее с направлением развития умных городов можно ознакомиться здесь.
Ответы принимаются до 6 октября 2023 года.
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