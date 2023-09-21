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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9,9%
12:14 21.09.2023
В Минске розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 14 877,1 млн рублей, или 109,9% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,5% розничного товарооборота города Минска, в январе-августе 2023 г. составил 14 499,5 млн рублей, или 110,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 54 176,1 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 1528,2 млн рублей, или 111,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.
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