В Минске розничный товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 14 877,1 млн рублей, или 109,9% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,5% розничного товарооборота города Минска, в январе-августе 2023 г. составил 14 499,5 млн рублей, или 110,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2023 г. составил 54 176,1 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2023 г. составил 1528,2 млн рублей, или 111,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2022 г.