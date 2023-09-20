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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СИЛЕНЕ ОЧЕРЕДЬ ФУР НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ УВЕЛИЧИЛАСЬ – ГПК БЕЛАРУСИ
11:48 21.09.2023
После закрытия Силене очередь фур на въезд в Латвию увеличилась. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Закрытие пункта пропуска Силене (сопредельный белорусский — Урбаны) привело к росту очередей транспорта не только перед единственным функционирующим латвийским погранпереходом Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина), но и на литовском направлении», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — более 120 авто. Его контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию всего 20% большегрузов от нормы.
Очереди грузовиков также фиксируются на въезд в Литву перед пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).
Легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и всеми литовскими погранпереходами.
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