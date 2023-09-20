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ЭКОНОМИКА РБ
A1 ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
11:02 21.09.2023
Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 изменяет стоимость ряда тарифных планов сервиса «Корпоративная почта», а также услуг «Конференц-связь» и SD-WAN, которые доступны корпоративным клиентам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые цены начнут действовать с 1 октября 2023 года.
Ознакомиться с тарифами можно по ссылке.
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