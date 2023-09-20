ЭКОНОМИКА РБ

A1 ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

11:02 21.09.2023 Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 изменяет стоимость ряда тарифных планов сервиса «Корпоративная почта», а также услуг «Конференц-связь» и SD-WAN, которые доступны корпоративным клиентам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые цены начнут действовать с 1 октября 2023 года. Ознакомиться с тарифами можно по ссылке.