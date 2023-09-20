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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ОТПРАВИЛА В КИТАЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД С УДОБРЕНИЯМИ
10:55 21.09.2023
Белорусская железная дорога (БЖД) 20 сентября 2023 года отправила тысячный контейнерный поезд в Китай.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, тысяча контейнерных поездов - это более 60 тысяч контейнеров, в которых из Беларуси в Китайскую Народную Республику была отправлена продукция отечественных предприятий: удобрения, продукция деревообработки, продукты питания и др.
Погрузка и формирование контейнерных поездов осуществляются на 18 станциях Белорусской железной дороги, откуда они отправляются в более чем 30 городов 13 провинций Китая.
Юбилейный тысячный контейнерный поезд доставит в Китай белорусские калийные удобрения.
Доставка грузов железнодорожным транспортом в контейнерах по сухопутному маршруту – это наиболее оптимальное и конкурентное логистическое решение по организации перевозки экспортной продукции белорусских предприятий в Китай. В среднем состав преодолевает расстояние от станции отправления до границы с Китаем за 7-10 суток, что является неоспоримым преимуществом по сравнению с другими способами доставки.
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