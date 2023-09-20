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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАКОПАНО 297,2 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И 831,2 ТЫС. ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
10:37 21.09.2023
В Беларуси на 21 сентября хозяйства страны накопали 297,2 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,6 ц/га и 831,2 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 448,6 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в целом в республике намолочено 7521,7 тыс. тонн зерна: 6483,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 1038,0 тыс. тонн рапса.
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 16,0 тыс. га и намолочено 121,3 тыс. тонн этой культуры при урожайности 75,7 ц/га.
К настоящему времени собрано 10401,4 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 40,2 тыс. тонн при урожайности 14,7 ц/га, проса - 17,6 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га.
Заготовлено 106,7 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 83,8% к скошенным площадям.
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