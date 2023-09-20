В Беларуси на 21 сентября хозяйства страны накопали 297,2 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,6 ц/га и 831,2 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 448,6 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в целом в республике намолочено 7521,7 тыс. тонн зерна: 6483,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 1038,0 тыс. тонн рапса.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 16,0 тыс. га и намолочено 121,3 тыс. тонн этой культуры при урожайности 75,7 ц/га.

К настоящему времени собрано 10401,4 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 40,2 тыс. тонн при урожайности 14,7 ц/га, проса - 17,6 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га.

Заготовлено 106,7 тыс. тонн льнотресты.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 83,8% к скошенным площадям.