Бюджет Гродненской области в январе-августе 2023 года пополняли 15,9 тысяч организаций, 27,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 630,4 тысячи физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-август 2023 года поступило 3094,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1436,1 млн рублей, местные бюджеты – 1657,9 млн рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления в сопоставимых ценах возросли на 42,5%.

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (40,7%, или 1258,0 млн рублей), подоходного налога (20,6%, или 636,7 млн рублей) и налога на добавленную стоимость (8,8%, или 273,2 млн рублей).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,5%, или 2953,7 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 82,0 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 58,0 млн рублей, что составляет 2,7% и 1,9% поступлений соответственно.