ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 0,3%

09:28 21.09.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-август 2023 года в текущих ценах составил 40,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 0,3% к уровню января-августа 2022 года.