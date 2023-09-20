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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 0,3%
09:28 21.09.2023
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-август 2023 года в текущих ценах составил 40,6 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 0,3% к уровню января-августа 2022 года.
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