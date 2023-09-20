Поезда на участке Борисов-Минск по техническим причинам сегодня придут с опозданием. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской железной дороги (БЖД).

«21 сентября 2023 года по техническим причинам (неисправность контактной сети на станции Смолевичи) с 6 часов утра ряд пассажирских поездов на участке Борисов-Минск следуют с опозданием. Ориентировочное время задержки составит от 20 минут до 1 часа 30 минут», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что БЖД принимает все необходимые меры по устранению неисправности, восстановлению графика движения поездов и доставке пассажиров в пункты назначения.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства.