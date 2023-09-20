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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,3%
17:50 20.09.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 101,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,6% и 104,5% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 101,1%, потребительские товары – 101% и 99,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,6%, с декабрем 2022 г. – 95,8%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 93,2%, животноводстве – 100,1% и 96,5% соответственно.
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