В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 101,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,6% и 104,5% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 101,1%, потребительские товары – 101% и 99,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,6%, с декабрем 2022 г. – 95,8%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 93,2%, животноводстве – 100,1% и 96,5% соответственно.