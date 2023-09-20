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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ МОЖНО ПОДАТЬ ПАССАЖИРСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
17:48 20.09.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС с 19 сентября доступна для заказа новая электронная услуга 3.00.18 «Представление таможенным органам электронной предварительной информации пассажирской таможенной декларации».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга оказывается физическим лицам по доступу с нестрогой аутентификацией.
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