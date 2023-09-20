ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ МОЖНО ПОДАТЬ ПАССАЖИРСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

17:48 20.09.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС с 19 сентября доступна для заказа новая электронная услуга 3.00.18 «Представление таможенным органам электронной предварительной информации пассажирской таможенной декларации». Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, услуга оказывается физическим лицам по доступу с нестрогой аутентификацией.