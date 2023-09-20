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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ 21-22 СЕНТЯБРЯ


17:28 20.09.2023

21-22 сентября 2023 года пройдет XVII Гомельский экономический форум.

Как сообщает Гомельский областной исполнительный комитет, деловая программа форума посвящена ключевым вопросам развития региона в сфере промышленности, экспорта, инноваций и инвестиций, а также работы малого и среднего бизнеса.

Участники мероприятий смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе тематических секций, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

Ознакомиться с деловой программой форума можно здесь.
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