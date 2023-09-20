21-22 сентября 2023 года пройдет XVII Гомельский экономический форум.

Как сообщает Гомельский областной исполнительный комитет, деловая программа форума посвящена ключевым вопросам развития региона в сфере промышленности, экспорта, инноваций и инвестиций, а также работы малого и среднего бизнеса.

Участники мероприятий смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе тематических секций, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

Ознакомиться с деловой программой форума можно здесь.