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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ 21-22 СЕНТЯБРЯ
17:28 20.09.2023
21-22 сентября 2023 года пройдет XVII Гомельский экономический форум.
Как сообщает Гомельский областной исполнительный комитет, деловая программа форума посвящена ключевым вопросам развития региона в сфере промышленности, экспорта, инноваций и инвестиций, а также работы малого и среднего бизнеса.
Участники мероприятий смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе тематических секций, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.
Ознакомиться с деловой программой форума можно здесь.
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