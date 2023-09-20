ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» завершило исследовательский этап заводских испытаний 180-тонного карьерного самосвала нового поколения БЕЛАЗ-75184.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, новая модель объединила в себя ряд инновационных решений и важных технических усовершенствований. Среди внедренных новшеств: облегченная литосварная рама повышенной прочности, современная электротрансмиссия, оптимизированная подвеска, быстрая разгрузка кузова, инновационная система мониторинга работы карьерного транспорта IMS.

Силовой блок самосвала БЕЛАЗ-75184 составляют эффективный дизельный двигатель мощностью 2000 л.с. и электромеханическая трансмиссия переменно-переменного тока. Как показывает опыт, применение трансмиссии такого типа снижает затраты на содержание машины, улучшает ее тягово-динамические качества, увеличивает производительность перевозок, сокращает время на проведение техобслуживания.

В конструкции несущих элементов машины применены высокопрочные стали. В наиболее напряженных местах рамы конструктивно заложены литые упрочняющие элементы. Обновлена и оптимизирована кинематика подвески. Такие улучшения позволили снизить нагрузки на несущие элементы, уменьшить массу рамы, увеличить ее прочность и ресурс, а также надежность, маневренность и плавность хода.

Объем топливного бака БЕЛАЗ-75184 увеличен до 2500 литров. Имеются системы быстрой заправки, оперативного и точного контроля уровня топлива, функции сбора и слива конденсата.

Разгрузка машины стала еще эффективнее, благодаря усовершенствованной гидравлической системе, ускоряющей подъем и опускание кузова.

Рабочее место оператора модернизированного 180-тонника безопасно, эргономично и комфортно. Его защиту в опасных условиях горных разработок обеспечивает специально сконструированный удлиненный козырек платформы, закрывающий палубу машины и кабину. Функциональность салона обеспечена удобно расположенными органами контроля и управления, электронной приборной панелью, пневморегулируемым сиденьем, системами видеобзора, климат-контроля, пыле- и шумоизоляции.

Модернизированный самосвал оснащен новейшей интеллектуальной системой IMS – это разработанное специалистами БЕЛАЗа IT-решение, позволяющее потребителю оптимизировать работу техники и эффективно управлять комплексной автоматизацией, полностью отслеживая и контролируя техническое состояние парка самосвалов.

В ходе опытно-промышленной эксплуатации БЕЛАЗ-75184 будет испытан в различных производственных и климатических условиях открытой добычи полезных ископаемых.