В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 98,8%, с декабрем 2022 г. – 102,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за август 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с августом 2022 года на 2,8%. В январе-августе текущего года продтовары подорожали на 6,7% к уровню января-августа 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем снизились на 0,1%, с начала года – подросли на 0,5%. В августе 2023 года цены на непродовольственные товары уменьшились к уровню августа 2022 года на 2,8%. За январь-август 2023 года рост цен составил 2,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Цены на услуги в августе 2023 г. по сравнению с июлем увеличились на 0,4%, с декабрем 2022 г. – на 7%. Годовой рост цен за август 2023 года составил 8,1%. За январь-август 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-августом 2022 года на 7,9%.