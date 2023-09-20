Инспекцией МНС по Рогачевскому району в ходе проведения выездной проверки общества с ограниченной ответственностью (ООО) в связи с его ликвидацией установлена значительная сумма незачтенных налоговых вычетов по НДС, которую плательщик имел право заявить к возврату из бюджета при ликвидации организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, при детальном изучении хозяйственных операций общества проверкой установлен факт отсутствия реальности совершения хозяйственных операций по поставке широкого ассортимента товаров от минского коммерческого предприятия в адрес ООО на общую сумму более 1,0 млн рублей.

Выявлено, что ООО не имело складских помещений, технических средств и работников, необходимых для осуществления оптовой торговли и хранения большого количества товара. Товар, отгруженный по документам от минского коммерческого предприятия в адрес ООО, фактически с Минска в Рогачев, не перевозился. При этом договора на хранение товара на складских помещениях минской организации не оформлялись. Работники не подтвердили факт хранения на складе товара, принадлежащего обществу из Рогачева.

По результатам проверки установлено необоснованное завышение налоговых вычетов по НДС и как следствие предотвращен необоснованный возврат из бюджета НДС в сумме 180,00 тыс. рублей.