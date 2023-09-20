ЭКОНОМИКА РБ

МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ ОСВОИТЬ ВЫПУСК ФОРВАРДЕРА

14:50 20.09.2023 Мозырский машиностроительный завод планирует освоить выпуск форвардера. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ». «Возможно, за основу возьмем машину, ранее выпускавшуюся на Минском тракторном заводе. Возможно, это будет полностью собственный проект», - рассказал директор ОАО «МозМЗ» Дмитрий Гавриленко. Сегодня в основную линейку лесной техники Мозырского машиностроительного завода входят универсальные машины МУЛ-1221 и МУЛ-82.2, погрузочно-транспортная BELARUS МПТ-461.2, а также харвестер BELARUS-SAMPO МЛХ46 (на видео).