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ЭКОНОМИКА РБ
МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ ОСВОИТЬ ВЫПУСК ФОРВАРДЕРА
14:50 20.09.2023
Мозырский машиностроительный завод планирует освоить выпуск форвардера. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
«Возможно, за основу возьмем машину, ранее выпускавшуюся на Минском тракторном заводе. Возможно, это будет полностью собственный проект», - рассказал директор ОАО «МозМЗ» Дмитрий Гавриленко.
Сегодня в основную линейку лесной техники Мозырского машиностроительного завода входят универсальные машины МУЛ-1221 и МУЛ-82.2, погрузочно-транспортная BELARUS МПТ-461.2, а также харвестер BELARUS-SAMPO МЛХ46 (на видео).
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