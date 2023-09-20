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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 26-29 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ДЕРЕВООБРАБОТКА-2023»
13:29 20.09.2023
С 26 по 29 сентября в Минске пройдет 28-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Деревообработка-2023» (пр. Победителей, 20/2. Футбольный манеж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, на выставке представлена широкая гамма деревообрабатывающего оборудования ведущих мировых производителей: от оборудования для первичной распиловки и сушки древесины до автоматизированных обрабатывающих центров и производственных линий для мебельного производства.
Экспонентами выставки станут более 50 компаний.
Ознакомиться с деловой программой выставки можно здесь.
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