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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКОМУ ПЕРЕВОЗЧИКУ ТАКСИ ПОСЛЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПРЕДЪЯВЛЕНО 113 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
12:54 20.09.2023
В ходе камерального контроля в отношении общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего пассажирские перевозки автомобилями-такси, сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева установили неполное исчисление налогов за 4 квартал 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на выплату доходов своим работникам организация-перевозчик использовала наличную выручку и денежные средства, снятые со счета в банке, в общей сумме 323,2 тыс. рублей. Подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.
Кроме того, обществом занижались размеры налоговых баз для исчисления налога при упрощенной системе налогообложения, налога на добавленную стоимость, налога на доходы.
В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить причитающиеся суммы налогов, которые оно не исполнило.
Инспекция составила акт камеральной проверки, к уплате в бюджет предъявлено налогов в сумме 113 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 64,6 тыс. рублей (исчислен по ставке 20% с сумм заработной платы «в конвертах»).
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