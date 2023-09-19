В ходе камерального контроля в отношении общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего пассажирские перевозки автомобилями-такси, сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева установили неполное исчисление налогов за 4 квартал 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на выплату доходов своим работникам организация-перевозчик использовала наличную выручку и денежные средства, снятые со счета в банке, в общей сумме 323,2 тыс. рублей. Подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

Кроме того, обществом занижались размеры налоговых баз для исчисления налога при упрощенной системе налогообложения, налога на добавленную стоимость, налога на доходы.

В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить причитающиеся суммы налогов, которые оно не исполнило.

Инспекция составила акт камеральной проверки, к уплате в бюджет предъявлено налогов в сумме 113 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 64,6 тыс. рублей (исчислен по ставке 20% с сумм заработной платы «в конвертах»).