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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ УПРОСТИТ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ-АНАЛОГОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
12:05 20.09.2023
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) упростит закупку товаров-аналогов для предприятий АПК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, благодаря доработке функционала биржевой торговой системы в части размещения заявок на покупку и продажу и их отображения во время торговых сессий упростится процедура закупки товаров-аналогов по таким категориям, как ветеринарные препараты (средства защиты растений, удобрения, семена для посева, корма и кормовые добавки.
На практике это означает, что еще на этапе подачи заявки покупатели смогут уведомить продавцов о своей готовности рассматривать покупку не только товара, указанного в заявке, но и его аналогов.
В результате, с одной стороны, увеличивается пул потенциальных поставщиков, участвующих в биржевых торгах, а с другой - расширяется номенклатура продукции, доступной для приобретения.
Планируется, что первые торги с применением обновленного программного обеспечения состоятся уже в начале октября.
Модернизация затронула программные модули, предназначенные для реализации наиболее востребованных групп товаров, относящихся к сегменту АПК.
Прежде всего это средства защиты растений, закупки которых по итогам 8 месяцев 2023 г. выросли на 39% - до 222 млн BYN. Не меньшим спросом пользуются и ветеринарные препараты, сумма сделок с которыми увеличилась на 67% - до 68 млн BYN.
Поскольку торги данными товарами проводятся по принципу обратного аукциона, на понижение цены, их эффективность напрямую зависит от количества поставщиков, принимающих участие в торговой сессии.
То есть чем больше объем предложения, тем выгоднее условия покупки.
Соответственно, появление в заявке на покупку пометки о том, что покупатель заинтересован в приобретении товаров-аналогов, автоматически расширяет ассортимент продукции, которая может быть выставлена на торги под эту заявку, а также привлекает дополнительных поставщиков.
Таким образом, нововведение упрощает процесс закупки и одновременно повышает уровень конкуренции, что помогает сформировать наиболее приемлемые цены для белорусских сельхозпредприятий.
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