Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 37 организаций, представляющие различные отрасли экономики.

С 2022 г. конкурс проводится по обновленной модели, что позволит отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями в этой сфере. Изменение структуры модели направлено на повышение роли стратегических инструментов планирования деятельности организации в быстроизменяющейся и высококонкурентной среде.

Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2023 г. ожидается по направлениям деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, производство продукции производственно-технического назначения.

В числе участников конкурса 27 организаций являются лауреатами предыдущих лет.

В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы премии правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии правительства. Кроме того, перечень победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Республики Беларусь за рубежом.