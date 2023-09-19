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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2023 ГОДА
11:52 20.09.2023
Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 37 организаций, представляющие различные отрасли экономики.
С 2022 г. конкурс проводится по обновленной модели, что позволит отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями в этой сфере. Изменение структуры модели направлено на повышение роли стратегических инструментов планирования деятельности организации в быстроизменяющейся и высококонкурентной среде.
Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2023 г. ожидается по направлениям деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, производство продукции производственно-технического назначения.
В числе участников конкурса 27 организаций являются лауреатами предыдущих лет.
В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.
Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы премии правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии правительства. Кроме того, перечень победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Республики Беларусь за рубежом.
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