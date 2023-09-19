|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГПК БЕЛАРУСИ: ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ ОЖИДАЕТ ВЪЕЗДА В ЛИТВУ И ЛАТВИЮ, ЛЕГКОВОЙ — ТОЛЬКО В ЛИТВУ
11:16 20.09.2023
Грузовой транспорт ожидает въезда в Литву и Латвию, легковой — только в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Наибольшее скопление фур сохраняется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог). Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию всего 20% большегрузов от нормы. Грузовой транспорт ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка) и латвийским — Патерниеки (Григоровщина)», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 незначительное количество легковых авто фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2023
Курсы в банках
на 20.09.2023
Конвертация в банках
на 20.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте