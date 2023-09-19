Грузовой транспорт ожидает въезда в Литву и Латвию, легковой — только в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наибольшее скопление фур сохраняется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог). Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию всего 20% большегрузов от нормы. Грузовой транспорт ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка) и латвийским — Патерниеки (Григоровщина)», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 незначительное количество легковых авто фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).