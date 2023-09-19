Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 100,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 101,6%, потребительские товары – 100,2% и 99,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,2%, с декабрем 2022 г. – 89,4%, в том числе в растениеводстве – 97% и 89,3% соответственно, животноводстве – 99,8% и 89,4%.