ЭКОНОМИКА РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 7,5 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА

10:34 20.09.2023 В Беларуси на 20 сентября намолочено 7505,5 тыс. тонн зерна: 6467,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 1037,8 тыс. тонн рапса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. К настоящему времени убрано 14,2 тыс. га этой культуры и намолочено 106,4 тыс. тонн при урожайности 74,9 ц/га. Собрано 9894,3 тыс. тонн зеленой массы кукурузы. Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 39,4 тыс. тонн при урожайности 14,7 ц/га, проса - 17,5 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га. Заготовлено 105,2 тыс. тонн льнотресты. Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 83% к скошенным площадям. Хозяйства страны накопали 275,7 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,3 ц/га. Аграрии страны накопали 770,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 449,7 ц/га.