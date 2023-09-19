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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,4%
09:59 20.09.2023
В Гродненской области цены на продовольственные товары в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. снизились на 1,3%, с декабрем 2022 г. – выросли на 1,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за август 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с августом 2022 года на 3,1%. В январе-августе 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 7,6%.
Непродовольственные товары в августе 2023 г. стали дешевле по сравнению с июлем на 0,1%, с декабрем 2022 г. – дороже на 2,2%. За август 2023 года к уровню августа 2022 года цены на непродовольственные товары снизились на 0,6%. В январе-августе текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 4,1%.
Цены на услуги в августе 2023 г. по сравнению с июлем не изменились, с начала года – выросли на 6,8%. В августе 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с августом 2022 года на 7,5%. За январь-август текущего года цены на услуги увеличились на 7,3% к уровню января-августа 2022 года.
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