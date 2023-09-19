Система диспетчерского управления реализацией сжиженного газа внедрена в Минской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, проект запущен УП «Минскоблгаз» на основе отечественного программного комплекса, который позволяет автоматизировать контроль за поставкой и реализацией сжиженного газа потребителям.

Программный комплекс предоставляет в режиме реального времени информацию о текущем состоянии поставок сжиженного газа, включая объемы, расходы, уровень запасов и другие параметры. Автоматизация сбора этих данных дает возможность диспетчерской службе более эффективно выстраивать логистику поставок, распределять нагрузку обслуживающего персонала, оптимизировать технологические процессы.

Оперативность в работе диспетчеров в конечном итоге содействует повышению как производительности труда, так надежности и безопасности снабжения потребителей сжиженным газом.