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ЭКОНОМИКА РБ
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ВНЕДРЕНА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
09:36 20.09.2023
Система диспетчерского управления реализацией сжиженного газа внедрена в Минской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, проект запущен УП «Минскоблгаз» на основе отечественного программного комплекса, который позволяет автоматизировать контроль за поставкой и реализацией сжиженного газа потребителям.
Программный комплекс предоставляет в режиме реального времени информацию о текущем состоянии поставок сжиженного газа, включая объемы, расходы, уровень запасов и другие параметры. Автоматизация сбора этих данных дает возможность диспетчерской службе более эффективно выстраивать логистику поставок, распределять нагрузку обслуживающего персонала, оптимизировать технологические процессы.
Оперативность в работе диспетчеров в конечном итоге содействует повышению как производительности труда, так надежности и безопасности снабжения потребителей сжиженным газом.
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