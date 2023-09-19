Предприятия Минпрома за январь-август 2023 года увеличили объем промпроизводства в сопоставимых ценах на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Александр Огородников на пресс-конференции по случаю Дня машиностроителя.

Увеличение объема экспортных поставок за январь-август, по оперативным данным, ожидается на уровне 19%.

По итогам года ожидается производство промышленной продукции на сумму около 30 млрд рублей, по экспорту планируется «подойти» к планке в $7 млрд.

Ожидаемая номинальная среднемесячная заработная плата по Минпрому составит за январь-август 2023 года 2032 рублей, темп роста к соответствующему периоду предыдущего года - 125,5%. При этом темп роста среднемесячной заработной платы по подведомственным Минпрому организациям значительно превышает темп ее роста по республике в целом.

Сохраняется положительная динамика в сфере трудовых отношений.

За январь-июль 2023 года в организациях Министерства промышленности принято на работу 16 775 человек, уволено 15 730 человек, то есть на 100 уволенных приходится 107 принятых. Таким образом, в подведомственных Минпрому организациях в 2023 году продолжается рост списочной численности работающих.