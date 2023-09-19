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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ НЕОБОСНОВАННОЕ РАСХОДОВАНИЕ БОЛЕЕ 800 ТЫС. РУБЛЕЙ ГОССРЕДСТВ
17:00 19.09.2023
Комитет госконтроля Минской области выявил факт проведения одной из районных больниц необоснованной закупки более чем двухгодичного запаса медицинских перчаток (2,18 млн штук) общей стоимостью 1,3 млн рублей. Соответствующая информация была размещена учреждением в интернет-ресурсе goszakupki.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в то же время для бесперебойного функционирования больницы потребность в перчатках в текущем году (даже с запасом на первый квартал 2024 года) составляет 757 тыс. шт.
После вмешательства областного КГК были внесены изменения в план закупок, стоимость закупки сокращена на 828 тыс. рублей.
В настоящее время Комитетом госконтроля ведется целенаправленная работа по дистанционному контролю за проведением учреждениями и организациями госзакупок с целью недопущения необоснованного расходования государственных средств. Благодаря оперативному вмешательству КГК предотвращены необоснованные закупки ряда товарно-материальных ценностей, в которых приобретавшие их учреждения не нуждались.
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