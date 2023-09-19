ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОДГОТОВКА ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В БГУ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ


16:48 19.09.2023

Подготовка юридических кадров в БГУ выходит на новый уровень. Это намерение предусмотрено Дорожной картой о сотрудничестве между юридическим факультетом и Институтом переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции (институт) БГУ. Документ подписан 18 сентября деканом Андреем Шидловским и директором Оксаной Здрок соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, дорожная карта прописывает взаимодействие структур в образовательной, научной и международной сферах и направлена на консолидацию интеллектуального потенциала для совершенствования подготовки кадров, проведения исследований в области юриспруденции.

В частности, документ предусматривает совместную разработку программ для всех ступеней обучения, включая допобразование взрослых. Актуальным является активизация деятельности филиалов кафедр факультета, созданных в Институте, обновление содержания образовательных программ с учетом цифровизации, применения методологий креативного образования и развития воспитательного компонента.

Перспективным видится активное использование в учебном процессе ресурсов Международного научно-образовательного центра медиации, примирения и третейских процедур юридического факультета.

Стороны планируют развивать обмен учебными, научными и иными изданиями и материалами, наполнять тематические разделы Электронной библиотеки БГУ актуальными публикациями. Усилится совместная работа в проведении Белорусской студенческой юридической олимпиады, подготовке и рецензировании учебников, пособий, электронной, учебно-программной и методической документации.

Продолжится взаимное чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий, деловых игр, тренингов, занятий по обмену опытом, круглых столов, тематических дискуссий, анализа конкретных ситуаций, иных видов занятий.

Научная линия будет реализована через коллективные исследования, включая Государственные программы, участие в конкурсах проектов и грантов. Работа сотрудников в советах по защите диссертаций, научное руководство и участие в проведении предварительной экспертизы диссертаций улучшит процесс совместной подготовки научных работников. Кроме того, продолжится взаимодействие с государственными органами по научному обеспечению правотворческой и правоприменительной деятельности.

Международный вектор ориентирован на повышение конкурентоспособности и имиджа юридического образования БГУ за рубежом через совместное участие в международных конкурсах на грантовое финансирование, внедрения иностранного опыта по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительного образования взрослых. Также стороны будут готовить студенческие команды для участия в международных олимпиадах и развивать сотрудничество с зарубежными университетами и организациями.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2023
валюта курс
EUR 3.4809
USD 3.2569
RUB 3.3861
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2569 -0.0098
RUB 3.3861 +0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4750
USD 3.2520 3.2570
RUB 3.3740 3.3840
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0688
EUR/RUB 102.5000 103.1000
USD/RUB 96.1000 96.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте