Подготовка юридических кадров в БГУ выходит на новый уровень. Это намерение предусмотрено Дорожной картой о сотрудничестве между юридическим факультетом и Институтом переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции (институт) БГУ. Документ подписан 18 сентября деканом Андреем Шидловским и директором Оксаной Здрок соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, дорожная карта прописывает взаимодействие структур в образовательной, научной и международной сферах и направлена на консолидацию интеллектуального потенциала для совершенствования подготовки кадров, проведения исследований в области юриспруденции.

В частности, документ предусматривает совместную разработку программ для всех ступеней обучения, включая допобразование взрослых. Актуальным является активизация деятельности филиалов кафедр факультета, созданных в Институте, обновление содержания образовательных программ с учетом цифровизации, применения методологий креативного образования и развития воспитательного компонента.

Перспективным видится активное использование в учебном процессе ресурсов Международного научно-образовательного центра медиации, примирения и третейских процедур юридического факультета.

Стороны планируют развивать обмен учебными, научными и иными изданиями и материалами, наполнять тематические разделы Электронной библиотеки БГУ актуальными публикациями. Усилится совместная работа в проведении Белорусской студенческой юридической олимпиады, подготовке и рецензировании учебников, пособий, электронной, учебно-программной и методической документации.

Продолжится взаимное чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий, деловых игр, тренингов, занятий по обмену опытом, круглых столов, тематических дискуссий, анализа конкретных ситуаций, иных видов занятий.

Научная линия будет реализована через коллективные исследования, включая Государственные программы, участие в конкурсах проектов и грантов. Работа сотрудников в советах по защите диссертаций, научное руководство и участие в проведении предварительной экспертизы диссертаций улучшит процесс совместной подготовки научных работников. Кроме того, продолжится взаимодействие с государственными органами по научному обеспечению правотворческой и правоприменительной деятельности.

Международный вектор ориентирован на повышение конкурентоспособности и имиджа юридического образования БГУ за рубежом через совместное участие в международных конкурсах на грантовое финансирование, внедрения иностранного опыта по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительного образования взрослых. Также стороны будут готовить студенческие команды для участия в международных олимпиадах и развивать сотрудничество с зарубежными университетами и организациями.