Главными драйверами ускорения ВВП Беларуси являются промышленность, строительство и торговля. Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Картун, комментируя журналистам итоги работы экономики за 8 месяцев текущего года.

Как ранее сообщал Национальный статистический комитет, темп роста ВВП в январе-августе составил 103,1%.

По словам Андрея Картуна, в зоне роста находится более 80% отраслей.

В промышленном производстве – темпы роста ускорились до 107,9%. Основная прибавка получена в машино- и приборостроении, нефтепереработке и химической отрасли. Высокая динамика наблюдается также в металлургии, производстве бытовой техники, пищевой и легкой промышленности.

Важно, что производимая продукция идет не на склады, а на прилавки: уровень запасов снизился на 3,5%.

В строительстве темп роста в 104,5% обеспечен за счет строительно-монтажных и подрядных работ, возведения жилья, а также реализации инвестиционных проектов.

Инвестиции в основной капитал за 8 месяцев увеличились на 10,4%. При этом растут затраты предприятий на приобретение машин, оборудования. Рост инвестиционного импорта в краткосрочной перспективе оказывает сдерживающее влияние на сальдо внешней торговли, но позволяет сформировать прочную основу для устойчивого экономического роста.

В то же время неблагоприятную ценовую конъюнктуру на внешних рынках удается компенсировать ростом физических объемов поставок. За 7 месяцев экспорт товаров и услуг вырос на 6,4%, вплотную приблизившись к отметке в 27 млрд долларов – это максимальное значение с 2012 года.

Положительная динамика наблюдается в транспортной сфере. Пассажирооборот устойчиво в «зеленой зоне», прирастаем и по объемам грузовых перевозок: их отставание от досанкционного уровня сокращается с каждым месяцем. В IT-отрасли также началось восстановление», – отметил замглавы экономического ведомства.

Как подчеркнул Андрей Картун, значительную поддержку экономике оказывает внутренний спрос.

«О росте потребительской активности свидетельствуют показатели торговли: розничный товарооборот по итогам 8 месяцев прибавил 6%, оптовый – 9%. Фактором восстановления потребительского спроса стал рост доходов населения в реальном выражении на 4,5%. При этом зарплаты выросли на 8,4%, а трудовые пенсии – более чем на 15%.

На рост доходов повлиял и рекордно низкий уровень инфляции – 2,3% в годовом выражении.

В августе была зафиксирована дефляция: цены снизились на 0,3%. Этому способствовало удешевление стоимости плодоовощной продукции, а также отдельных импортируемых товаров. И есть все основания полагать, что по итогам года уровень инфляции окажется ниже прогнозного значения.

Таким образом, в экономике преобладают положительные тенденции. Сохраняется макроэкономическая стабильность и сбалансированность», – резюмировал Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.